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بالصور.. إيقاد شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر من "أسوان"

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شهدت جامعة أسوان، أمس الجمعة، مراسم إيقاد شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر، بحضور الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وقيادات الجامعة، ومشاركة طلاب جامعة أسوان.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر الذى تستضيفه جامعة قناة السويس، خلال الفترة من الـ12 حتى الـ17 من شهر سبتمبر الجارى بالإسماعيلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

انطلقت الفعاليات من أمام مبنى إدارة الجامعة وحمل الشعلة (6) طلاب، كما شارك فى مراسم إيقاد الشعلة عدد من الطلاب والطالبات.

وقد نظمت جامعة أسوان الاحتفالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وانتقلت الشعلة من جامعة أسوان إلى مبنى ديوان محافظة أسوان، وكان فى استقبالها السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد مصطفى نائبًا عن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان.

إيقاد شعلة شباب الجامعات بحضور رئيس جامعة أسوان -اليوم السابع -9 -2015
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إيقاد شعلة شباب الجامعات بحضور رئيس جامعة أسوان

طلاب وطالبات جامعة أسوان المشاركون فى الاحتفالية -اليوم السابع -9 -2015
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طلاب وطالبات جامعة أسوان المشاركون فى الاحتفالية

انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من أسوان -اليوم السابع -9 -2015
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انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من أسوان


>- شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تنطلق اليوم من محافظة أسوان

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