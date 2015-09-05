"أحمد" وزوجته "فرحانة" من الفيوم يفوزان بجائزتين فى مسابقة "اليوم السابع"

"الفرحة رزق" هكذا عبر أحمد حسين حمدى وزوجته فرحانة حسونة محمود فور علمهما بفوزهما بجائزتين فى مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية، حيث فاز أحمد الذى يعمل أخصائى تكنولوجيا فى إدارة طامية التعليمية بقسم التطوير التكنولوجى بجائزة عبارة عن "آى باد" كما فازت زوجته فرحانة التى تعمل أخصائية اجتماعية بجائزة مادية عبارة عن 500 جنيه.

وأكد أحمد حسين أن هذه ليست المرة الأولى لأسرتهما فى الفوز بمسابقة "اليوم السابع" الرمضانية، حيث أكد أنه سبق أن تقدم فى المسابقة منذ انطلاقها فى عامها الأول 2011 باسم ابنته الأولى يارا وكان عمرها أشهر قليلة وفازت بجهاز "لاب توب " وكانت أصغر متسابقة للعام.

وأشار إلى أن المسابقة لا تعنى له مجرد الجائزة التى حصل عليها إنما لها معانى أكبر من ذلك كثيرا حيث قضى أوقاتا سعيدة مع زوجته يتنافسان على من سيفوز بالجائزة الأكبر واشتركت زوجته وقدمت العديد من التصميمات للفوز بالمسابقة وكان دائما يدخل عليها بجملته الشهيرة "متتعبيش نفسك أنا اللى هفوز".

وأشار إلى أنه متابعا جيدا لليوم السابع منذ عام 2010 ويعتبرها صحيفته الأولى التى تطلعه على جميع الأخبار الداخلية والخارجية كل يوم.

أما "فرحانة" فتؤكد أنه عندما اشترك زوجها فى المسابقة فى عام 2011 باسم ابنتهما يارا كانت دائما تقول له "ماتصدقش كله كلام كذب" لكنها فوجئت أن اسم ابنتها ضمن الفائزين، وحصلت على جهاز لاب توب فى الحفل الذى أقامته الجريدة ومنذ هذا الوقت حرصت هى وزوجها على متابعة المسابقة كل عام والاشتراك فيها حتى حالفهما.



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