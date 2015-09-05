بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة أمنية مكبرة بالساحل الشمالى

قاد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح حملة أمنية مكبرة اشتركت فيها جميع قطاعات المديرية والأقوال الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على طريق الساحل الشمالى، لضبط المخالفين، وذلك بدائرة أقسام الضبعة ومارينا دائرة قسم شرطة الضبعة.

أسفرت الحملة عن ضبط "شريف.ع.أ.ج" أمين مخزن إحدى شركات التجارة والتسويق ومقيم بشارع إيزيس محرم بك الإسكندرية أثناء قيامه ببيع مواد كحولية من داخل المحل الخاص به أمام قرية هايسندا بالساحل الشمالى، وبحوزته 9600 زجاجة خمور متنوعة الأشكال والأحجام.

كما تم ضبط بدائرة قسم مارينا 5 قضايا إزعاج، وتم غلق 14 محلا بدون ترخيص.

وأكد مدير أمن مطروح، أن تكثيف الحملات اليومية سيتواصل لضبط المخالفين وفرض أقصى درجات السيطرة الأمنية.

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