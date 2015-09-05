سكرتير محافظة المنوفية: لست مسئولاً عن إخلاء وإعادة توزيع عمارات الإيواء

قال أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، ردًا على استفسارات بعض المواطنين والمتضررين من إخلاء وإعادة توزيع عمارات الإيواء بالحى الغربى بشبين الكوم، بأنه "بناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحالة السيئة التى عليها عمارات الإيواء بعدد 144 شقة، تم دراسة الموضوع وتجهيز الاعتمادات الخاصة لإنشاء عدد 144 شقة من صندوق الاسكان الاجتماعى".

وأضاف فرج، فى تصريحات صحفية، "بناءً على ذلك تم تشكيل لجنة من المحافظة لتحديد المستحقين الفعلين لشقق الإيواء طبقًا لما نظمه القانون، وذلك بعمل محاضر البحث والاستدلال، وتم تحديد أعداد المستحقين فعليًا طبقًا للشروط الدقيقة الموضوعة بهذا الخصوص، لمنع تلاعب أى من المواطنين وحصوله على أى شقة من الشقق بدون وجه حق، هذا وقد أنهت اللجنة عملها فى أول شهر أغسطس، ونظراً لوقوع هذه الشقق فى نطاق الحدود الإدارية لحى غرب، فقد صدر قرار محافظ المنوفية بإحالة الموضع إلى حى غرب لمراجعة كافة أعمال اللجنة من محاضر البحث والاستدلال والنتائج التى وصلت إليها".

وأوضح، أنه لم تصدر أوامر الإخلاء لعمارات الإيواء منه، لأنه غير منوط بذلك، وإنما المنوط بإصدار قرار الإخلاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الخاصة وحى غرب، للحفاظ على أرواح المواطنين.