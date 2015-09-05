مدرب تشاد: نحن وتنزانيا ضحية المجموعة.. وسنستغل درجة الحرارة أمام مصر

يرى إيمانويل تريجوا المدير الفني لمنتخب تشاد أن فريقه مع تنزانيا هما ضحية المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخب مصر ونيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتلعب تشاد مع مصر في الجولة الثانية يوم الأحد في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.. والفراعنة متصدرون بالفوز على تنزانيا في الجولة الأولى 3-0 بينما خسرت تشاد 2-0 أمام نيجيريا.

وقال تريجوا في حوار نقلته وسائل الإعلام التشادية يوم الجمعة: "مواجهة مصر لن تكون مباراة خيرية.. سندافع عن مظهرنا مثلما فعلنا أمام نيجريا".

وأضاف "نحن ضحية المجموعة مع تنزانيا. لكن لن أقول للاعبين بأن نتحول إلى مشاهدين لأن بالتأكيد هذا سيخلف نتيجة سيئة".

وتابع المدرب الفرنسي "لدينا لاعبين جيدين ومستعدون جيدا للمباراة.. وطوال عام ونصف عام في قيادتي لتشاد أستطيع أن أقول أن هناك تطور ملحوظ لكن مازلنا بعيد عن الفرق الأفضل في إفريقيا".

درجة الحرارة

وبسؤال تريجوا حول هل الهدف هو التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية أم اللعب في التصفيات فقط.. أجاب ضاحكا "سأخبر الهدف لقاداتي ومسؤولي اللعبة في تشاد".

وأردف "تشاد لم يكتب لها التاريخ أنها تأهلت أو فازت أو حققت أي لقب.. لهذا سنحاول جمع النقاط من خلال المباريات التي تقام على ملعبنا".

وفسّر "الطقس وارتفاع درجة الحرارة وحالة أرض الملعب تجعل المستويات متقاربة. لكن بالنسبة للتأهل فالأمر صعبا لأن المتصدر فقط وأفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني هما اللذان يتأهلان.. لهذا فالتأهل صعب جدا".