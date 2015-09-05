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بيان شيكابالا: أعتذر للجميع، كنت أعلم بموعد المؤتمر وأبلغت به.. ولكن

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بيان شيكابالا: أعتذر للجميع، كنت أعلم بموعد المؤتمر وأبلغت به.. ولكن بيان شيكابالا: أعتذر للجميع، كنت أعلم بموعد المؤتمر وأبلغت به.. ولكن

قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة المنضم حديثا لصفوف الزمالك إنه يعتذر للجميع في النادي الأبيض والإسماعيلي عن عدم حضوره المؤتمر الصحفي الذي تسبب في أزمة للاعب.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال تعاقده مع شيكابالا بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي. لكن اللاعب خرج وأكد أنه تم إبلاغه بعدم ضرورة حضوره المؤتمر.

وكان مقررا أن يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة في منزله، لكن العدد الكبير للصحفيين جعله ينشر بيانا رسميا حصل FilGoal.com على نسخة منه.

والتالي نص البيان:

اعتذار

أتقدم باعتذر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك والعميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي وأحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن عدم حضوري المؤتمر الصحفي يوم الأحد ٣٠ أغسطس بنادي الزمالك لتوقيع عقد انضمامي لنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وأتحمل مسؤولية الخطأ غير المقصود الذي ارتكبته فكنت أعلم أنه يوجد مؤتمر صحفي وأبلغت بميعاده لكن لم أكن أعلم ضرورة حضوري للمؤتمر وكنت أعتقد أن السبب الرئيسي للمؤتمر الصحفي هو شرح بنود الاتفاق بين الناديين الكبيرين وبحضور الرئيسين فقط وأن حضوري اختياري وليس ضروريا لتقديمي للصحفيين والإعلام خاصة أنني لا أجيد التعامل مع الصحافة والإعلام وكان من المفترض أن أتأكد بنفسي بتفاصيل المؤتمر عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين بالزمالك. ولكني لم أفعل وسافرت بحسن نية تامة لقضاء إجازة قصيرة قبل أن تبدأ فترة الإعداد مع النادي الإسماعيلي.

كنت أجهل اتماماً أن هناك عقد ثلاثي بيني وبين الزمالك والإسماعيلي سوف يتم توقيعه هذا اليوم لذلك أعتذر عن عدم حضوري للمؤتمر الصحفي بسبب عدم تأكدي بنفسي من ضرورة حضوري رغم علمي بموعد إقامة مؤتمر الذي تسبب في حرج واستياء للمسؤولين في نادي الزمالك وتحديداً المستشار مرتضى منصور.

الذي أعتبره أب لي فلا يمكن أن أخذله فهو الرجل الوحيد الذي ساندني ووقف بجانبي وحارب الجميع من أجل حل مشكلتي وعودتي للملاعب من جديد.

لذلك اتمنى من رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير قبول اعتذاري. أحتاج الدعم والنصح ومساندة الجميع الآن اكثر من أي وقت مضى وسوف أعود أفضل مما كنت وسأتعلم من أخطائي لأن الزمالك الآن يمتلك كل مقومات النجاح التي حرمت منها طوال فترة لعبي بالزمالك ادارة قوية محترمة ناجحة وفريق من أفضل الفرق في إفريقيا وأفضل اللاعبين وجهاز فني عالمي واستقرار مادي وإداري. هذا يجعلني أبذل اقصى جهد حتى أثبت للجميع أنني استحق الثقة وأعود لبيتي الزمالك الموسم المقبل لأحصد مع زملائي البطولات من أجل اسعاد الملايين واخيراً مستعد لتحمل أي عقوبة سوف يتم توقيعها نتيجة للخطأ غير المقصود وأعد المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة وجماهير الزمالك أنني لن اخذلهم و سترون شيكابالا بشكل جديد هذه المرة.

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