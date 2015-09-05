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تشكيل في الجول - شوقي غريب يختاره بنكهة هجومية.. ودور لرمضان

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تشكيل في الجول - شوقي غريب يختاره بنكهة هجومية.. ودور لرمضان تشكيل في الجول - شوقي غريب يختاره بنكهة هجومية.. ودور لرمضان

يستعد المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب ومدرب الإنتاج الحربي حاليا اختار تشكيلا هجوميا بعض الشيء للعب أمام تشاد حيث يفضل اللعب برباعي هجومي مع ثنائي فقط ارتكاز.

واختار غريب إكرامي لحراسة المرمى أمامه حازم إمام وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع مع ثنائي ارتكاز هما النني وإبراهيم صلاح.

والرباعي الهجومي الذي اختاره غريب مكون من محمد صلاح ومؤمن زكريا وكهربا وباسم مرسي، ويفضل ذلك كون أن تشاد حتى ولو على ملعبهم مباراة لا تحتاج للعب بثلاثي في خط الوسط عكس نيجيريا.

لكن المدير الفني السابق للمنتخب يرى أن رمضان صبحي ربما سيكون له دورا مهما في المنتخب في الشوط الثاني أو حتى في الشوط الأول لو شارك أساسيا.

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فيديو اليوم السابع

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