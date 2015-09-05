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8 لاعبين في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لحفني

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8 لاعبين في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لحفني 8 لاعبين في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لحفني

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بمشاركة ثمانية لاعبين وسط غياب الدوليين.

وخاض المران ثمانية لاعبين بقيادة علاء عبد الغني ونونو ألميدا وبيدرو معاونا جوزفالدو فيريرا المدير الفني الذي يقضي إجازته بالبرتغال وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وشارك معروف يوسف ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم وأحمد دويدار وشريف علاء ومحمود جنش.

وغاب اللاعبون الدوليون بسبب الانضمام لمنتخب في تشاد بالإضافة لعلي جبر وأحمد حسن مكي الحاصلان على راحة بإذن الجهاز الفني.

وغاب إسلام جمال لخضوعه لجراحة تجميل في يده بإذن من الجهاز الفني.

وحضر أيمن حفني المران لكنه خضع لتدريبات تأهيلية.

ويحل أورلاندو ضيفا على الزمالك يوم 13 سبتمبر الجاري في مباراة حسم صدارة المجموعة الثانية.

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