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مرتضى يكشف لـ في الجول.. خطوة الزمالك بعد اعتذار شيكابالا

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مرتضى يكشف لـ في الجول.. خطوة الزمالك بعد اعتذار شيكابالا مرتضى يكشف لـ في الجول.. خطوة الزمالك بعد اعتذار شيكابالا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الخطوة التي سيتخذها البيت الأبيض بعد تقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة باعتذار رسمي.

وأعلن شيكابالا في بيان رسمي عن اعتذاره واعترف بخطأه بعد علمه بموعد المؤتمر الصحفي.

طالع البيان كاملا

وقال مرتضى لـFilGoal.com يوم الجمعة: "بعد اعتذار شيكابالا سيعقد اجتماع مجلس إدارة لاتخذا القرار النهائي بخصوص اللاعب".

وأضاف "لن أحضر الاجتماع سواء أنا أو أحمد مرتضى حتى لا نؤثر على قرار المجلس".

وطالب مرتضى شيكابالا بإقامة مؤتمر صحفي في مقر نادي الزمالك للاعتذار للإعلام بعد إلغاء المؤتمر الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة في منزله.

وأشار "بعد مؤتمر شيكابالا الذي سيقيمه يوم السبت أو الأحد.. سنعقد جلسة طارئة لن أحضرها أنا أو أحمد مرتضى وستكون مذاعة على الهواء للأعضاء".

وأتم "القرار الذي سيتخذه المجلس سيطبق".

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