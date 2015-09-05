بالفيديو - شيكابالا: حسني عبد ربه رمز الإسماعيلي.. وأسعى لبطولة مع الدراويش

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك على احترامه لحسني عبد ربه قائد وسط الإسماعيلي ووصفه بالرمز وذلك بعد هجوم الأخير عليه.

وكان عبد ربه قد صرح بأنه من الصعب انضمام شيكابالا للإسماعيلي بسبب عدم التزامه، قبل أن يؤكد حجزه للقميص رقم 10 للاعب في الدراويش.

وعلى ذلك قال شيكابالا عبر برنامج (اللعبة الحلوة) مع خالد الغندور يوم الجمعة: "حسني عبد ربه لاعب محترم جدا.. أحبه على المستوى الشخصي وأقول له أنت رمز للنادي الإسماعيلي".

وأضاف "سمعت أنه تحدث عنّي لكن مهما يكن فأنا أكن له كل الاحترام".

ووجه رسالة إلى جمهور الإسماعيلي قائلا: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم.. وأسعى لأن أكون قويا في الفريق ونحصل على بطولة بإذن الله لأنني إذا لم أبذل أقصى ما عندي لن أعود للزمالك".

وأشار شيكابالا إلى أنه يكون أسعد شخص في مصر عندما يتوج الزمالك ببطولة.

وأشار "حتى لو لم أكن بالفريق احتفلت بالدوري لأنني مشجع للزمالك.. طالما الزمالك يحصل على بطولة إذن أنا سعيد.. ولا يهم أي شيء آخر".

وتقدم شيكابالا باعتذار في بيان رسمي للزمالك والإسماعيلي على عدم حضوره المؤتمر الصحفي. بعد أن رفض مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إتمام التعاقد مع اللاعب.

وفي حالة تقبل الزمالك اعتذار شيكابالا سينضم اللاعب للفريق الأبيض بعدها يتم إعارته للإسماعيلي لمدة موسم.

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