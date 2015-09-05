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غلق باب التقدم بالمرحلة الأخيرة للسكن بالمدن الجامعية اليوم

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غلق باب التقدم بالمرحلة الأخيرة للسكن بالمدن الجامعية اليوم غلق باب التقدم بالمرحلة الأخيرة للسكن بالمدن الجامعية اليوم
أعلن الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عن غلق باب التقديم فى المرحلة الثالثة والأخيرة للتقديم للسكن بالمدن الجامعية غدا السبت على الموقع الإليكترونى الخاص بالتقديم.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن هذه المرحلة مفتوح لكل الطلاب حتى الذين لم تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا أنه لن يسمح بالالتماسات لمن لم يتقدم على الإنترنت وأنه لن يلتفت إلى أى طلب جديد، عقب إغلاق باب التقديم على الموقع الإليكترونى.

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