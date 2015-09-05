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ولى عهد أبوظبى: تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرا بوقوفنا لصد العدوان عن اليمن

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ولى عهد أبوظبى: تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرا بوقوفنا لصد العدوان عن اليمن ولى عهد أبوظبى: تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرا بوقوفنا لصد العدوان عن اليمن
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، أن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، قال إن "هدفنا تطهير اليمن من ميليشيات الحوثى الانقلابية، التى عاثت فسادًا وتخريبًا، وأبناء الإمارات ماضون فى إزاحة الظلم والضيم عن إخوانهم فى اليمن".

وأوضح الشيخ محمد بن زايد، أن "تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرًا واعتزازًا بوقفة الإمارات التاريخية مع شقيقتها بصد العدوان عن الشقيقة اليمن والمنطقة".

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