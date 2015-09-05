بالصور..الانتهاء من أعمال تجفيف أرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط بنسبة 90%

تشهد مدينة الأثاث الجديدة المزمع إقامتها فى منطقة شطا بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا، بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015، وبعد مرور ما يقرب أربعة أشهر على بدء إعلان المشروع الذى يعد أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة التى تتبناها القيادة السياسية، تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة.

حيث حقق المشروع الذى يعد حلم أبناء دمياط العاملين فى حرفة صناعة الأثاث وما يترتب عليها من صناعات أخرى، والبالغ عددهم ما يزيد على 70% من سكان محافظة دمياط والراغبين فى تطوير صناعة الأثاث وفتح أسواق جديدة خطوات إيجابية.

الانتهاء من تجفيف أرض المشروع بنسبة جاوزت 90%

محافظ دمياط: تجهيز موقع المشروع بالجهود الذاتية

>حيث تم الانتهاء من تجفيف ارض المشروع من المياه، وتمهيدها للبدء فى تنفيذ المشروع بنسبة تجاوزت 90% وشاركت فى عملية التجفيف الشركات العاملة على أرض محافظة دمياط، وهى شركة مياه الشرب التى وفرت آلات رفع وفنين متخصصين فى رفع المياه وكذلك وشركة الكهرباء التى وفرت مولدات كهربائية للعمل، وبمساعدة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وكذلك بمعاونة فرع الثروة السمكية بدمياط.>وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لـ"اليوم السابع"، تم تجهيز موقع المشروع المحددة على مساحة 331 فدانًا بالجهود الذاتية دون تحميل المحافظة أى نفقات وقامت شركة كهرباء دمياط بتنفيذ مشروع مد كابلات جهد متوسط بطول 450م وتركيب محول قدره 300ك.ف.أ لخدمة المشروع وتوصيل التيار الكهربائى لطلمبات الغاطس، لسحب المياه وتجفيف أرض المشروع.

قال المحافظ، إن العمل فى هذا المشروع يخضع لمورين هما عملية الإنشاء، وتضم ١٥٠ مصنعًا كبيرًا وألفى ورشة، وتمهيدًا لإنشاء مدينة تعد من أكبر مدن تصنيع الأثاث بالعالم، ويتخللها وحدات للإسكان والفنادق تمهيدًا لتنفيذ مدينة متكاملة، والجانب الثانى يهدف إلى ترويج منتجات الأثاث فى دمياط.

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد راعى أن تكون الورش الصغيرة والمتوسطة بنسبة 90% من المشروعات الصناعية و10% للمصانع الكبرى، لافتاً أن هذا المشروع سوف يفتح مجالات جديدة لتنشيط عملية التسويق .

بحث المخطط الخاص بالمنطقة مع عدد من الشركات المنفذة

من ناحية أخرى، بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع اللواء أشرف حامد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من ممثلى المكاتب الهندسية الاستشارية، المخطط الخاص بالمنطقة ومكونات المشروع تمهيدًا للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، وهى مرحلة الإحلال والبناء بعد عمل الرفع المساحى الشبكى.

يتضمن المخطط عمل نماذج مختلفة وفق التخصصات الخاصة بكل ورشة وتوفير مركز خدمى به مجموعة من الماكينات تلبى احتياجات كل ورشة حسب طبيعتها المختلفة.

وكذلك التكلفة الخاصة بالمنشآت الصناعية والتصور المبدئى للتكلفة فى ضوء المنشآت والمبانى الصناعية التى أقامها المكتب العربى.

وطالب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه من الشركات المساهمة فى تنفيذ المخطط التنفيذى بوضع خطة عمل وبرنامج زمنى محدد، على أن يتم تحديد مواصفات المشروع يتبعه مجموعة مناقشات وجلسات وطرح جميع البدائل المختلفة وتقديم الرسومات التفصيلية، ثم اعتماد المخطط النهائى للتصميمات والرسومات وعرضه على رئيس الجمهورية، ليبدأ التنفيذ فوراً .

ومن جانبه أشار اللواء اشرف حامد خلال لقائه بمحافظ دمياط الأسبوع الماضى، لأن مشروع مدينه دمياط للأثاث نموذج وتجربة علمية مدروسة، خاصة أن هذا المشروع سيقام فى منطقة متميزة بالموارد البشرية، والتى تعطيها ميزة تنافسية أملأ أن يكون هذا المشروع نموذجًا لكل محافظات مصر، وأكد أن الشركة تعمل فى المجمعات الصناعية وفى المطور الصناعى، وأنهم يأملوا أن يكونوا أداة فاعلة مع المحافظة لنجاح المشروع، من خلال استكمال الدراسات والتجهيزات المطلوبة والتنفيذ والإنشاء.

القومى للبحوث يعد تقريرًا مفصلاً حول المشروع ويحدد بنود كراسة الشروط

>وكان المركز القومى لبحوث الإسكان قد أعد تقريرًا مفصلاً على محافظ دمياط بشأن الموقع المخصص للمشروع تضمن بحوث التربة وأعمال الردم والتسوية، مشيراً أن تجفيف التربة أوشك على الانتهاء تماماً، وتم عمل ميزانية شبكية للموقع وعمل مقايسات مبدئية للمرافق، كما طلب أن تتضمن كراسة الشروط للأعمال التى ستتم بالمشروع خطة للتسويق والترويج لمدينة دمياط للأثاث تضعها إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ارض مدينة الحرفيين



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اعمال التجفيف



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المحافظ يتفقد ارض المشروع



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تجهيز ارض المشروع