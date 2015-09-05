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تهانى الجبالى: اتجاه لتشكيل جبهة تشمل القوى السياسية للتنسيق على الفردى

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تهانى الجبالى: اتجاه لتشكيل جبهة تشمل القوى السياسية للتنسيق على الفردى تهانى الجبالى: اتجاه لتشكيل جبهة تشمل القوى السياسية للتنسيق على الفردى
قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن القائمة انتهت من إعداد قوائمها بشكل نهائى، مشيرة إلى أن التجديدات التى طالبت بها اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بالصحيفة الجنائية والحساب البنكى للمرشحين، كانت سببا فى تأخر القوائم فى تقديم أوراقها.

وأضافت "الجبالى" لـ"اليوم السابع"، أن القائمة ستتقدم بأوراقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن قيادات التحالف الجمهورى قررت الاحتفاظ بالقائمة باعتبارها مشروع سياسى وليس انتخابى فقط.

وأوضحت الجبالى أن الاتجاه الغالب داخل القائمة رغم اكتمال قوائمها الأربعة هو تقديم الأوراق على قطاع القاهرة والدلتا فقط، حتى لا يتولد إحساس لدى الآخرين فى وجود رغبة لدينا للاستحواذ، مؤكدة وجود تنسيق عالى المستوى مع القوى الوطنية للتنسيق على المقاعد الفردية من خلال تشكيل الجبهة الوطنية الواسعة.

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