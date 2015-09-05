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اليوم.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حكم حبسها فى قضية "إهانة العلم"

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اليوم.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حكم حبسها فى قضية "إهانة العلم" اليوم.. الحكم فى معارضة "صافيناز" على حكم حبسها فى قضية "إهانة العلم"
تصدر، اليوم، محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقى وسكرتارية صابر صبحى، الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم تأييد حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم .

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قد قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد الراقصة صافيناز، والقاضى بحبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر غيابياً، وذلك لعدم حضورها الجلسة أو محاميها.

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