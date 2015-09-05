الحكومة اليمنية لـ«البيان»: الدماء الإماراتية واليمنية اختلطت دفاعاً عن الحق

نعت الحكومة اليمنية شهداء الإمارات الذين قضوا فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحكومة الشرعية، مؤكدة أن الدم الإماراتي اختلط بالدم اليمني دفاعاً عن الحق والشرعية، متوعدة بالقصاص من المجرمين، كما جددت تأكيدها أن الدور الإماراتي في اليمن لن ينساه اليمنيون وسيخلدونه للإماراتيين قيادة وشعباً عبر التاريخ. وتوجه الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي باسم الشعب اليمني خلال اتصال هاتفي مع «البيان» بخالص العزاء إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الوفي بهذا المصاب الجلل.

وقال بادي إن شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسماءهم كأبطال عندما لبوا نداء ربهم في اليمن واختلطت دماؤهم بدماء اليمنيين في ارض اليمن، سائلا الله عز وجل أن يتغمد أرواح شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن الجناة لن يفلتوا من العقاب وسينالون جزاءهم الرادع.