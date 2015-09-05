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حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة

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حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تعازيه لأسر الشهداء البواسل من جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

وقال سموه «نعزي أنفسنا وذوي الشهداء وأبناء وطننا في استشهاد جنودنا الأبطال من أبناء القوات المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» باليمن، الذين قدموا أرواحهم فداء للحق والواجب الوطني، ونصرة المظلوم في ميادين العز والشرف لينعم شعب اليمن بالأمن والاستقرار.

وأضاف سموه »ما قدمنا اليوم من شهداء ترجمة صادقة لروح الإمارات النابض بالعروبة والإسلام ودفاعا عن المبادئ والقيم الإنسانية التي قامت عليها دولتنا في مساندة الأشقاء ومد يد العون للمنكوبين من شعوب العالم أجمع«. وتابع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي »أبناؤنا من الشهداء والمصابين هم تاج على رؤوسنا ننحني لهم إجلالا وإكبارا لما قدموه فهم من نتشرف بهم.. داعيا الله لشهدائنا بالجنة وللمصابين بالشفاء العاجل ولأبنائنا باليمن النصر القريب«. واختتم سموه قائلاً: »إن دولة الإمارات ضربت أروع الأمثال في مساندة الأشقاء بأغلى ما تملك في كل مكان.. حفظ الله دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة من كل شر".

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