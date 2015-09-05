محمد بن زايد: ماضون بإزاحة الظلم والضيم عن اليمنيين

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية إكبار وإجلال لشهداء الواجب والوطن أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا أمس أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سموه في تدويــنات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": كوكــبة غالية من أبــنائنا نـــالوا الشهادة في هذا اليوم الكريم، قلــدوا وطــنهم وأسرهم أوسمة الفخر والعز، إن شــهداء الواجب نماذج مضيئة في تاريخنا وتاريخ أمتنا.

وأضاف سموه: تضحيات أبطالنا تزيدنا فخراً واعتزازاً بوقفة الإمارات التاريخية مع شقيقتها السعودية بصد العدوان عن الشقيقة اليمن والمنطقة، الوطن برمته يعيش روحا جديدة بتضحيات شهدائنا الذين نحمل لهم في أعماقنا الاعتزاز والتباهي بصنيعهم وعطائهم.

وتابع سموه: أبناؤنا جادوا بأغلى ما يملكون، رجال نشأوا من معــين الأصالة ورووا وطنهم وأمتهم حبا ووفاء، إن أبناء الإمارات ثابتون في المضي بطريق ازاحة الظلم والضيم عن اخواننا اليمنيين، وتطهير اليمن من الميليشيات الانقلابية والعدوانية التي عاثت فساداً وتخريباً، هدف لن نحيد عنه.

وختم سموه: نتوجه بالإكبار والعرفان لشهدائنا البررة لتضحياتهم الخالدة التي ستكلل بعون الله بالانتصار الذي تلوح بشائره في الأفق، ونسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يلهمنا وأهلهم الصبر ويحتسبهم عنده شهداء.

ولي عهد أبوظبي يتلقى تعازي ملوك وقادة دول عربية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالات هاتفية من عدد من ملوك وقادة الدول العربية، أعربوا خلالها عن بالغ تعازيهم في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

فقد تلقى سموه اتصالات هاتفية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيــس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والرئيــس عبدربــه مــنصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والمهندس خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وعبر مــلوك وقـــادة الدول الــعربية عن صادق مواساتهم لــدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الشهداء.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال الرئيس المصري إن الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالا رائعا في البسالة والدفاع عن الأراضي العربية، وأكدوا على معاني التضحية والفداء التي يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضي أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية.

ومن جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لملوك وقادة الدول العربية على ما أبدوه من مشاعر أخوية نبيلة.