مقاتلات القوات الجوية الإماراتية تدك معاقل الحوثيين

شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء أمس غارات جوية مدمرة ضد أهداف المليشيات المتمردة في اليمن.

ودكت المقاتلات معاقل وأوكار المتمردين واستهدفت في البيضاء تجمعات للحوثيين بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة في مكيراس ومأرب، كما استهدفت المقاتلات الجوية مصنعاً للألغام في صعدة بالإضافة إلى معسكرات الحرس الجمهوري ومستودعات للأسلحــة فــي إب وصنعاء وألحقت بها خسائر فادحة، وقد عادت الطائرات المقاتلة إلى قواعدها سالمة.