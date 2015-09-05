حاكم عجمان: سطروا أسماءهم كأبطال في التاريخ العربي والإسلامي

تقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنتسبي القوات المسلحة وعائلات الشهداء الأبطال وشعب الإمارات الوفي، في شهداء الواجب والوطن أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية «إعادة الأمل» للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحكومة الشرعية.

وعبر سموه عن فخر أبناء الإمارات بالشهداء البواسل الذين سطروا أسماءهم كأبطال في التاريخ العربي والإسلامي بتلبيتهم نداء الواجب بثبات الرجال وإيمان الواثقين، حيث قدموا دماءهم الزكية ونفوسهم الطاهرة في سبيل ذلك، وخلدوا أسماءهم بأحرف من نور، مؤكدا أن الإمارات لن تذكرهم وحدها بل ستذكرهم الأجيال العربية كافة بأنهم دافعوا بمنتهى الوفاء والإخلاص عن كرامة الأمة العربية.

وقال سموه «إننا سنظل نذكر شهداءنا في كل وقت وحين، فالوطن والشعب لن ينسيا الدور التاريخي الذي قاموا به، فهم أنبل بني البشر وأفضل بني الإنسان والمنابر التي يقتدي بها الآخرون والشعلة التي تنير لنا دروب الانتصار».

واختتم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي قائلاً «الحمد لله على كل شيء، فهو الذي وهب وهو الذي أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».