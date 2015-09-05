محمد بن راشد: موقفنا ثابت حتى النصر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ثابتة على موقفها التاريخي في التحالف الذي تقوده السعودية حتى النصر، مشيرا سموه إلى أن شعب الإمارات اليوم وقف وقفة رجال خلف قيادته.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: جادت دولة الإمارات اليوم بمجموعة من فلذات أكبادها ورجالها الأطهار دفاعا عن الحق ودفعا للظلم ومساندة للأشقاء في اليمن.

وأضاف سموه: عزاؤنا لشعب الإمارات وللأمة العربية في هـؤلاء الأبطال، رحم الله شهداءنا وألهمنا وذويهم الصبر والسلوان وجعل الفردوس الأعلى مثواهم أجمعين، ولا تزيدنا هذه الأحداث إلا ثباتا على الحق ولا تزيدنا تضحيات أبنائنا إلا فخرا بهم .. ولا تزيدنا الأيام إلا عزما وقوة وإصرارا على النصر.

وتابع سموه: إن شعب الإمارات اليوم وقف وقفة رجال خلف قيادته، ودولة الإمارات ثابتة على موقفها التاريخي في التحالف الذي تقوده المملكة حتى تحقيق النصر بإذن الله.