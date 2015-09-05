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خليفة ينعى جنود الإمارات شهداء الحق ونصرة المظلوم

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خليفة ينعى جنود الإمارات شهداء الحق ونصرة المظلوم خليفة ينعى جنود الإمارات شهداء الحق ونصرة المظلوم

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جنود الإمارات البواسل الذين استشهدوا أمس في مأرب باليمن دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة المظلوم، أثناء أداء واجبهم المقدس ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن، سائلاً الله العلي القدير أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ».

وينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جنود الإمارات البواسل الذين استشهدوا أمس في مأرب باليمن دفاعا عن الحق والعدل ونصرة المظلوم أثناء أداء واجبهم المقدس ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن، سائلين الله العلي القدير أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من صباح اليوم».

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء من قواتنا المسلحة أمس الى 45 شهيدا بعد استشهاد 23 جنديا متأثرين بجراحهم.

وكانت القوات المسلحة قد نعت في وقت سابق أمس استشهاد عدد من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية الشقيقة.

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