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"القضاة": المشرفون على الانتخابات سيوزعون بلجان قريبة من محل إقامتهم

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"القضاة": المشرفون على الانتخابات سيوزعون بلجان قريبة من محل إقامتهم "القضاة": المشرفون على الانتخابات سيوزعون بلجان قريبة من محل إقامتهم
أكد المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة ، أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لمطلب مجلس إدارة النادى بتوزيع القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى لجان انتخابية قريبة من محل إقامتهم، وتوزيع اعضاء النيابة العامة بالقرب من محل عملهم.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن الهدف من ذلك هو التيسير على القضاة وأعضاء النيابة العامة، بجانب تسهيل عملية التأمين، وتوفير الوقت والجهد والنفقات بدلا من توزيع القضاة فى محافظات بعيدة ليكون نقلهم أصعب إلى هذه الأماكن.

وأضاف "فتحى" أن مجلس إدارة النادى سيشكل غرفة العمليات التى ستتابع وتتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات قبل موعد الاقتراع بأيام، لتذليل أى عقبات تواجه القضاة أثناء عملية نقلهم أو استلامهم لأوراق العملية الانتخابية أو اثناء الاقتراع والفرز، من خلال التواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية.

- نادى القضاة: القوات المسلحة قادرة على التأمين الكامل لانتخابات البرلمان

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مصر 365

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