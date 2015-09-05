الفائز من القليوبية بآيباد فى مسابقة "اليوم السابع": أتابع الموقع لمصداقيته

غمرت السعادة منزل عمرو فتحى شوقى 39 سنة ابن مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة صحيفة "اليوم السابع" الرمضانية بعد أن شاهد اسمه من بين الفائزين.

وقال عمرو لـ"اليوم السابع" إنه متابع جيد لجميع الصحف ولكل المسابقات، لكن منذ فترة كبيرة استحوذ "اليوم السابع" على أهمية خاصة عنده جعلته يترك العديد من الصحف.

وأضاف عمرو فتحى: "أكتفى بمتابعة اليوم السابع، نظرًا لصدقها وأمانتها فى نقل وعرض الأخبار والتحقيقات الجريئة التى تخوضها الصحيفة لتكشف عن قضايا مهمة"، وأشار إلى أنه يستخدم تطبيق موقع "اليوم السابع" على تليفونه المحمول ليتمكن من متابعة كل الأخبار لحظة بلحظة.

وأشار عمرو إلى أنه يعمل مدير مبيعات بشركة حديد وصلب، وهو مشارك دائم فى المسابقات الثقافية، مضيفًا أنه شارك فى عدد من المسابقات ولم يحالفه الحظ إلا فى مرات قليلة.

وتابع الفائز بجائزة "اليوم السابع" الرمضانية: "كان لدى طموح كبير بأنى سوف أفوز وتعرفت على المسابقة من أول يوم من على موقع الجريدة وتابعت الأعداد يوم بيوم وشعرت بأن الفوز قريب منى، وعند فرز (الجوابات) شاهدت الجواب الذى أرسلته وبعد فتحه شاهدت بياناتى وكنت فى غاية السعادة، وهناك دائما منافسة شديدة مع زملائى، حيث شاركوا جميعا فى المسابقة وأرسلوا الاجابات ولكن هذه المرة كان الحظ حليفى".

وأوضح: "سعيد جدًا بجهاز الآيباد الذى فزت به، ومصداقية "اليوم السابع" جعلتنى متأكدًا بالفعل أنه لن يحدث أى تلاعب أو تغيير أو مجاملة أشخاص آخرين وأننى سوف أفوز بأحد الجوائز المعلنة، وستظل جائزة "اليوم السابع" أغلى جائزة لأنها من مؤسسة يحترمها الجميع ولها اسم كبير".

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