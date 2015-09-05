لو مسافر للحج.. تعرف على المعرضين للإصابة بضعف فى الجهاز المناعى

مع اقتراب موعد الحج، لابد من تقديم بعض النصائح للحجاج وذلك للحفاظ على صحتهم وإتمام فريضة الحج بشكل آمن.

والحجاج عندما عودتهم من الحج، يتعرضون للإصابة بالعديد من الأوبئة، وخاصة أن كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة كالإنفلونزا والالتهاب الرئوى.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية العلاجية فى مستشفى دار الشفاء، واستشارى الجهاز الهضمى والكبد، إلى أن بعض الأطفال والكبار فى السن والسيدات أثناء فترة الحمل، يتعرضون لضعف شديد فى الجهاز المناعى، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة المختلفة، مثل وباء إنفلونزا الطيور أو الخنازير.

تعرف على بعض الأشخاص المعرضون لحدوث ضعف فى الجهاز المناعى

>ويوضح استشارى الكبد والجهاز الهضمى، بعض المعرضين للإصابة بضعف فى الجهاز المناعى، ومنهم:

> 1- مرضى السكر.

> 2- المصابون بالسمنة المفرطة.

> 3- مرضى القلب والكبد والكلى.

> 4- المرضى الذين قاموا بعمليات زرع أعضاء كالكلى والكبد.

>5- الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية المزمنة مثل السل والتهاب الشعب الهوائية.