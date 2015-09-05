النور: إجراءات الفيش والتشبيه وحسابات البنوك سبب تأخر تقدمنا بالقوائم

قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الحزب بجرى دراسات متأنية على جميع أسماء مرشحيه فى الأيام الحالية.

وعن عدم تقدم حزب النور بقوائمه الانتخابية كما فعل المرة الأولى قبل تأجيل الانتخابات، قال "عبد العليم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إجراءات الفيش والتشبيه وفتح حسابات بالبنوك سبب تأخرنا، فرغم أن هذه الأمور بسيطة إلا أن إجراءها يتم فى وقت كبير".

وأشار إلى أن حزب النور طالب قواعده بضبط النفس وعدم التجاوز وعدم الدخول فى مشادات وتراشق بالألفاظ خلال اجتماعات الحزب الفترة الماضية.

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