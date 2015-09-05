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"جازبروم" الروسية تزود مصر بمليون طن من الغاز المسال لخمس سنوات مقبلة

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"جازبروم" الروسية تزود مصر بمليون طن من الغاز المسال لخمس سنوات مقبلة "جازبروم" الروسية تزود مصر بمليون طن من الغاز المسال لخمس سنوات مقبلة
أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، أن شركة "جازبروم" الروسية ستزود بمليون طن من الغاز المسال سنويا على مدى السنوات الخمسة المقبلة.

وتأتى تصريحات نوفاك التى بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وسط تحسن ملحوظ فى العلاقات المصرية – الروسية.

وكانت شركة "جازبروم جلوبال إل إن جى المحدودة" التابعة لـ"جازبروم" الروسية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، قد وقعا عقدا فى أغسطس الماضى لتصدير الغاز المسال الروسى إلى مصر حتى عام 2019، وذلك على دفعات بمعدل 7 شحنات فى السنة.

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مصر 365

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