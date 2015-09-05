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الشبكة القومية للزلازل: العالم يشهد مليون هزة أرضية فى العام الواحد

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الشبكة القومية للزلازل: العالم يشهد مليون هزة أرضية فى العام الواحد الشبكة القومية للزلازل: العالم يشهد مليون هزة أرضية فى العام الواحد
قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الشبكة لديها القدرة على تسجيل غالبية الزلازل التى تحدث حول العالم .

وأضاف الدكتور أحمد بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزلازل المصرية تسجل سنويا حوالى مليون هزة أرضية حول العالم فى العام الواحد، لكن أغلبها غير محسوس بالنسبة للمواطنين، والقليل منها محسوس وترتفع قوته عن 4 درجات على مقايس ريختر ويمكن أن يؤدى لكوارث.

وأكد رئيس الشبكة القومية للزلازل أهمية استعداد الدول للتصدى للزلازل عن طريق تدريب مجموعات للتحرك، أثناء وقوع الزلازل وعمل احتياطات لحماية الأماكن المهمة بها.

- الشبكة القومية للزلازل: زلزال مطروح لم يؤثر على محطة الضبعة

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مصر 365

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