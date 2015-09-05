اليوم.. بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بموجب الرقم القومى

قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، على أن يتم حجز كل قطارات الوجه القبلى بموجب الرقم القومى، حيث سيتم اليوم السبت الحجز للقطارات التى ستتحرك يوم 19 سبتمبر قبل العيد، والأحد للحجز قطارات يوم 20، والاثنين ليوم 21، والثلاثاء يوم 22.

وقال مصدر مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع" إنه سيتتابع حجز القطارات يوميا، لافتا إلى أن كل القطارات التى تقوم من محطة القاهرة للوجه القبلى يتم تسجيل الرقم القومى ضمن بياناتها، وبحد أقصى 4 تذاكر للراكب، بجانب غلق كل مكاتب الحجز الخارجية.

وأضاف المصدر أن 70% من مقاعد القطارات مقصور حجزها على محطة القاهرة، فيما موزع باقى المقاعد على المحطات الرئيسية، مشيرا إلى أن تسجيل بيانات الرقم القومى بالتذاكر قاصر على القطارات التى ستقوم من محطة القاهرة للوجه القبلى، كمرحلة أولى هذا العيد.

- عودة حركة قطارات الصعيد بعد السيطرة على حريق مخلفات الحوامدية