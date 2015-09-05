حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور السبت 5/9/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مهنيًا: حاول أن تتحلى بالدبلوماسية فى التعامل مع الزملاء، واحرص على أن تستوعب الأحداث التى تجرى بدون غضب أو شعور بالانزعاج.>عاطفيًا: القرارت العشوائية التى تتخذها ليست فى مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحا وتخلو حياتكما من الهموم والمشاكل.>صحيًا: تعانى اليوم من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو ممارسة التمرينات الرياضية.>اليوم يعد التوقيت المناسب للتعبير عن مشاعرك للشخص الذى تحبه. قد يكون الأمر مخيفا ومفزعا بالنسبة لك الآن، ولكن عندما تبوح بما فى قبلك، ستشعر بالسعادة والراحة بالتأكيد. أنت شخص متحفظ بطبيعتك ولكن يجب أن تكون متفتحا اليوم. ربما تتغير حياتك تماما خلال الأيام القليلة المقبلة.