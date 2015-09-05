أخبار عاجلة

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل السبت 5/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل السبت 5/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل السبت 5/9/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: افتح عينيك وراقب كل الاحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول ان توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل.
>عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى.
>صحيًا: ابتعد عن الأمور التى تزيد من عصبيتك، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فهى تساعدك على الهدوء والتخلص من الحالة النفسية السيئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>ستعبر اليوم عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا. كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة. ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى