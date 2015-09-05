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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت السبت 5/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت السبت 5/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت السبت 5/9/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.
>عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون فى مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف إلى جانبك.
>صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>بعض العلاقات بينك وبين أصدقائك أصبحت أكثر توترا. مهما كانت صعوبة المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح وتصبح محبوبا. فى الفترة المسائية، تريد الالتقاء بشخص ما ذى مكانة مهمة. أنت حريص على التعلم من الآخرين والاستفادة من تجاربهم.

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مصر 365

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