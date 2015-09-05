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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو السبت 5/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو السبت 5/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو السبت 5/9/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
>عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك فى متاهات مجهولة النتائج.
>صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئًا لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون أن يقرأوه بسهولة. انفعالاتك اليوم وردود فعلك لا يمكن إخفاؤها، فهى تظهر بوضوح على تعبيرات وجهك. وجنتيك تزداد إحمرارا ويديك تتصبب عرقا وتبدو مرتبكا عند التعرض لأى موقف حرج.

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مصر 365

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