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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان السبت 5/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان السبت 5/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان السبت 5/9/2015

لبرج السرطان:


>مهنيًا: تتمتع بالفصاحة والذكاء، فلن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، حاول تهيئة نفسك للسفر أو لتولى منصب جديد فى مجال العمل.
>عاطفيًا: تجنب المشكلات العاطفية، فهى لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسىء جدًا إلى العلاقة الجديدة وتؤدى إلى تدهورها.
>صحيًا: احرص على أن تكون منفتحًا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهى مفيدة جدًا لك وتساعد على استقرار حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>اهتمامك بالآخرين هو سر سعادتك اليوم، تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد مساعدة صديق أو زميل، ينجذب الجميع إليك بسبب عطفك وحنانك. استمع لمشاكل من حولك دون افتراض أى أحكام أو إسداء أى نصائح.

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مصر 365

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