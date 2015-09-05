حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب السبت 5/9/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>مهنيًا: تحتل مركزًا مهمًا وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.>عاطفيًا: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضى وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.>صحيًا: حاذر انفعالات شديدة قد تولّد الإرهاق والتعب النفسى وكُن هادئًا إلى أقصى حد.>هل تميل اليوم للاستماع إلى الأخبار من الآخرين؟ هل تثق فى آراء الآخرين أكثر من ثقتك فى رأيك؟ تريد اليوم أن تسمع بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة أو قراءة بعض الكتب المسلية. باختصار، أنت تتصرف اليوم كالأمريكان، فهل هذه هى الطريقة التى تفضلها؟