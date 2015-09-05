حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء السبت 5/9/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مهنيًا: إذا كنت متورطًا فى أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غاليًا وتخسر كل شىء.>عاطفيًا: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التى تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.>صحيًا: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوجا أو السير فى الطبيعة أو تسلق الجبال.>لديك اليوم العديد من الرغبات والأفكار التى تريد أن تنفذها، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين. تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق، وتبدو منعزلا عن العالم من حولك. تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن تسرح بخيالك وفكرك فى عالم آخر.