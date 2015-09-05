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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء السبت 5/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء السبت 5/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء السبت 5/9/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًا: إذا كنت متورطًا فى أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غاليًا وتخسر كل شىء.
>عاطفيًا: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التى تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.
>صحيًا: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوجا أو السير فى الطبيعة أو تسلق الجبال.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>لديك اليوم العديد من الرغبات والأفكار التى تريد أن تنفذها، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين. تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق، وتبدو منعزلا عن العالم من حولك. تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن تسرح بخيالك وفكرك فى عالم آخر.

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مصر 365

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