حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان السبت 5/9/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:
>مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا ووعودًا وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
>عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشئون العاطفية.
>صحيًا: قاوم الضغوط التى تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجرى.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>حكمك على الآخرين مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى. فبمجرد أن تلتقى بأى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه. إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشاكل والأزمات فى الفترة المقبلة.