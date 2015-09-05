كوشي بطلة "من النظرة الثانية" تكشف أسرار جمال شعرها الطويل

هي النجمة الهندية المشهورة سنايا إيراني Sanaya Irani ، وتُعرف باسم كوشي، التي تلعب بطولة مسلسل "من النظرة الثانية". عُرفت بنعومة وجهها، وشعرها الطويل الذي يلفت الأنظار بنعومته وملمسه الحريري، الذي خطف عقول النساء، وأجبرهن على العناية بشعرهن، للحصول على شعر صحيّ وحريريّ كالنجمة كوشي.

"سيدتي نت" في هذا الموضوع يكشف لك عن أسرار كوشي الجماليّة!

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خلطة هندية لتطويل الشعر

تعتمد كوشي على الخلطات الطبيعيّة الهندية التي تنعّم وتطوّل الشعر، فتعرّفي إلى بعض هذه الخلطات التي تستعملها كوشي:

- ضعي مزيجاً من بياض البيض مع ملعقتين من زيت الخروع، وملعقة واحدة من الغليسرين على فروة الرأس والشعر، ثمّ انتظري قليلاً، قبل أن تقومي بغسله.

- سخّني زيت جوز الهند قليلاً، ثمّ ضعيه على شعرك لمدّة ساعة، وغطّي شعرك بمنشفة ساخنة. بعد ذلك، اغسلي شعرك، يُمكنك إضافة بعض أوراق نبات الخبيزة. وهذه الوصفة تفيد أيضاً في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

- امزجي فنجاناً من زيت جوز الهند في فنجان من زيت الخردل، مع بعض من أوراق نبات الكاري، واتركي المزيج جانباً طوال الليل. وفي الصباح، سخّني المزيج على نار هادئة حتّى تصبح أوراق نبات الكاري طريّة وهشّة، وأضيفي القليل من نبات الكافور. اتركي المزيج ليبرد، ثمّ ضعي المزيج على جذور الشعر.

- دلّكي فروة رأسك بزيت جوز الهند؛ فهذا يساعد على نمو الشعر.

نصائح كوشي لشعر صحي:

توصي كوشي بضرورة العناية بالشعر عبر استعمال الخلطات الطبيعيّة وأقنعة الشعر، كما تقوم هي بقصّ وتشذيب شعرها كلّ 3- 6 أشهر، ما يزيد من جماله ورونقه. كما تنصح النساء بترك شعرهن منسدلاً على الأكتاف أو برفعه على طريقة كعكة مع الساري الهندي، كما يمكنك أن تعتمدي الأشكال المتنوّعة من الضفيرة.

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