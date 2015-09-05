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بالفيديو - شيكابالا يكشف عن سر لقبه وأسوأ أيام حياته.. وتوقيعه للأهلي

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بالفيديو - شيكابالا يكشف عن سر لقبه وأسوأ أيام حياته.. وتوقيعه للأهلي بالفيديو - شيكابالا يكشف عن سر لقبه وأسوأ أيام حياته.. وتوقيعه للأهلي

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك عن سر تلقيبه بهذا الاسم وكيف بدأ مسيرته مع النادي الأبيض.

وكان شيكابالا قد اقترب من العودة للزمالك لكن أزمة عدم حضوره مؤتمر تقديمه عثّرت حتى الآن إتمام التعاقد بعد رفض مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال شيكابالا عبر برنامج (اللعبة الحلوة) يوم الجمعة: "لقب شيكابالا هو في الأساس اسم أخي الأكبر، كان يلعب في الألمونيوم وعندما انضممت للزمالك ترك هو كرة القدم وحصلت على الاسم".

وأضاف "انضممت للزمالك بالصدفة، كنت في مدرسة الموهوبين وصديقي قال لي فلتتدرب معنا اليوم.. حينها لعبت وكابتن علي شلبي ناداني وتوجهت لنبيل نصير ومنذ حينها في عامي العاشر وأنا داخل النادي".

وتابع "أسعد أيام حياتي قضيتها داخل نادي الزمالك.. والأسوأ على الإطلاق هو العام الماضي، فالمدرب زهقني. كنت أتألق ولعبت مباريات ودية كثيرة وحين الرسمي أخرج من القائمة".

وأشار "رئيس النادي في سبورتنج لشبونة كان يحبني وتحدث معي لكي أعود لكني كنت حسمت أمري وشعرت بضيق يجعلني لا أستطيع أن ألعب مع هذا الرجل مرة أخرى".

وحكى شيكابالا عندما قام بالتوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق قائلا: "عندما عدت من باوك لم يتحدث معي الزمالك.. مرة وأثنين وثلاثة انتظرت أن يخاطبونني وقتها جلست مع عدلي القيعي مسؤول التعاقدات في الأهلي".

واستكمل "لم أقدر على استكمال التعاقد وطلبت فسخه.. حينها تحدث معي الزمالك بجدية وانضممت".

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فيديو اليوم السابع

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