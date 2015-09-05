الزراعة تستعد لـ"الأضحى" بـ105 آلاف رأس ماشية وأغنام و92 ألف طن لحوم

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1500 رأس عجل من كرواتيا عبر ميناء الإسكندرية، و1500 من السودان عن طريق محاجر ابوسمبل و2000 عجل من المجر ومن المتوقع وصول 30 ألف رأس من العجول تطرح بالأسواق للذبيح الفورى فى عيد الأضحى، مشير إلى أن محاجر الهيئة لديها فائض 45 ألف رأس من العجول والأغنام للذبيح الفورى، و25 ألف رأس من الجمال.

وأكد رئيس الحجر البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة استقبلت أيضا 30 ألف طن لحوم مجمدة و15 ألف طن دواجن و12 ألف طن من الأسماك، بالإضافة إلى أنه من المتوقع وصول 35 ألف طن أخرى قبل عيد الأضحى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار.

وأضاف "المولى" أن جميع شحنات الحيوانات الحية الواردة من الدول التى يتم الاستيراد منها تخضع للإجراءات البيطرية، حيث يتم سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض.

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