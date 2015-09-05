"الكهرباء":تحصيل 2 مليار و200 مليون جنيه من مستثمرى الطاقة المتجددة

أكدت المهندسة لمياء يوسف رئيس قطاع محطات القطاع الخاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية "التكليف" المعروفة باسم اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه تم عرضها على الممولين والمستثمرين ومن المقرر أن يتم صياغتها وترجمتها للغة العربية تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة لإقرارها وتوقيعها مع المستثمرين نهاية العام.

وأكدت المهندسة لمياء يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح تبلغ 2 مليار 200 مليون 60 ألف جنيه قيمة إنشاء محطات المحولات ورصف الطرق.

وأوضحت أن اتفاقية "التكاليف" تشير إلى تحمل المستثمر تكلفة إنشاء محطة محولات الخاصة بالمحطة الشمسية أو الرياح وتكلفة رصف الطرق المودية للمحطة، موكداً أن جهات التمويل طالبت بتحديد سعر التعريفة المعلنة فى تاريخ التوقيع وتحديد أحقية الاستفادة من التعريفة طبقا لشروط الاتفاقية.

وتابعت المهندسة لمياء يوسف أن اتفاقية التكاليف تنص على قيام كل شركة بسداد نصف مليون جنيه عن كل ميجاوات لتقوم بإنشاء محطة محاولات خاصة بالمحطة الشمسية أو الرياح التى سيتم إنشاؤها علاوة على 12 ألف جنيه عن كل ميجا وات لرصف الطرق المودية للمحطة.

وقالت رئيس قطاع محطات القطاع الخاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: "على سبيل المثال إذا كان المستثمر سيقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية أو رياح بقدرة 50 ميجا وات سيسدد 25 مليون جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة إنشاء محطة محولات للمحطة و600 ألف جنيه لرصف الطرق المودية للمحطة".

- "الكهرباء": توقيع اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع المستثمرين نهاية العام