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وزير خارجية السعودية: الملك سلمان وأوباما اتفقا على ضرورة رحيل الأسد

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وزير خارجية السعودية: الملك سلمان وأوباما اتفقا على ضرورة رحيل الأسد وزير خارجية السعودية: الملك سلمان وأوباما اتفقا على ضرورة رحيل الأسد
قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكى باراك أوباما كان مثمرا، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى حفظ الأمن فى المنطقة.

وأشار الجبير إلى أن الملك سلمان وأوباما ناقشا الوضع فى اليمن، وأكدا على ضرورة التوصل لحل سياسى فى اليمن، بالإضافة إلى مناقشة الأزمة السورية، واتفقا على أن الحل فى سوريا يجب أن يستند على جنيف 1 ورحيل بشار الأسد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى من واشنطن، أن الملك سلمان وأوباما اتفقا على ضرورة التصدى لأنشطة إيران النووية.

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مصر 365

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