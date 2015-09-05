عرض فيلم "الفاتنة" للمخرجة ماجى أنور فى ندوة تكريم فاتن حمامة

عرضت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى فيلم "الفاتنة" للمخرجة ماجى أنور، ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور الفنان دريد لحام والمخرجة ماجى أنور، ومدير التصوير رمسيس مرزوق ودكتور وليد سيف، وعدد قليل من المهتمين بالسينما، وعميد معهد السينما الدكتورة غادة جبارة.

عرض فيلم "الفاتنة" التسجيلى، الذى يحمل آخر رسالة بصوت فاتن حمامة للجمهور قبل وفاتها مرتين بسبب تضارب المواعيد، حيث كان من المفترض عرض الفيلم وندوة تكريمها عصر اليوم الجمعة، ولكن الندوة أجلت للمساء، وهو ما تسبب فى عدم حضور بعض ضيوف المهرجان للندوة، لتعرضه مخرجة الفيلم مرة ثانية، ليشاهده من لم يستطع مشاهدته.

ومن جانبها قالت مخرجة الفيلم ماجى أنور لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض دعوة زوج الفنانة فاتن حمامة دكتور محمد عبدالوهاب، لكنها لا تعرف ما إذا كانت إدارة المهرجان قامت بدعوته بالفعل أم لا، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عبد الوهاب لم يشاهد الفيلم، وأنها ستذهب إلى منزله خلال يومين ليشاهد الفيلم.

فيلم الفاتنة يرصد شهادات عدد من النجوم فى حق فاتن؛ ومنهم سمير صبرى ومحمود ياسين ونيللى ويسرا وجميل راتب وهشام سليم، وحمل الفيلم رسالة بصوت فاتن حمامة قبل رحيلها لجمهورها وأهلها فى المنصورة.