للرجل.. الفياجرا لا تضمن أداء جنسيا قويا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الحبوب الزرقاء لعلاج ضعف الانتصاب لا تضمن للرجل سعادته فى حياته الجنسية.

والرجال الذين يتعاطون هذه العقاقير مثل الفياجرا وسياليس باستمرار يشعرون بالقلق وعدم الرضا عن حياتهم الجنسية بشكل عام، مقارنة مع الرجال الذين لا يعانون من ضعف الانتصاب، وفقا لنتائج تحليل بيانات أجراه باحثون من جامعة مانشستر.

وقال ديفيد لى، وهو باحث فى مجال الشيخوخة فى جامعة مانشستر للعلوم الاجتماعية، إن هؤلاء الرجال أكثر عرضة للقلق بشأن الانتصاب، هزات الجماع، ومستوى الرغبة الجنسية الذى هو أساس النشاط الجنسى.

وأوضح الباحثون أن هذه العقاقير تحسن الوظيفة الجنسية، ولكن هؤلاء الرجال لم يكونوا أكثر سعادة مع أى علاقات جنسية مع شريكتهم.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health day News"، أن السعادة والتفاهم خلال العلاقة الجنسية هما الأساس، فيفضل الباحثون تناول العقاقير المضادة للاكتئاب بالإضافة إلى عقاقير علاج ضعف الانتصاب.

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