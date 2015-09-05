أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرياضة مش بس جيم..ما تحرمش نفسك من النشاط البدنى للحفاظ على وزنك وصحتك

Google+ Print
الرياضة مش بس جيم..ما تحرمش نفسك من النشاط البدنى للحفاظ على وزنك وصحتك الرياضة مش بس جيم..ما تحرمش نفسك من النشاط البدنى للحفاظ على وزنك وصحتك
يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة أمر مرتبط بصالات الجيم والأجهزة الرياضية فقط، وبالطبع قد لا يسنح الوقت للجميع بممارسة الرياضة فى تلك الصورة.

فى هذا الشأن يؤكد استشارى الأمراض الباطنية والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن النشاط البدنى يجب أن يحظى بوقت محدد من روتيننا اليومى، فممارسة الرياضة تعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكر من النوع الثانى تحديدا.

كما لا يجب أن ينحصر النشاط البدنى فقط فى إمضاء ساعات بصالات الجيم، ويمكن للأمر أن يتم بصورة أكثر يسرا من خلال اتباع بعض النصائح وأهمها:

- لا تعتمد على استخدام السيارة فى جميع تنقلاتك، وحاول أن تسير مشيا على الأقدام عند انتقالك للأماكن القريبة من منزلك أو عملك.
>- ممارسة الرياضة لا تعنى إسرافك فى تناول الطعام، اعتمادا على كون النشاط البدنى قادرا على حرق السعرات الحرارية، بل يجب التعامل معها كونها وسيلة مساعدة لخسارة وزنك.
>- عند الشعور بنوبات الجوع بعد ممارسة النشاط البدنى، يجب اختيار الأنواع الصحية من الطعام منخفض السعرات، كالخضروات والفواكه واللحوم المشوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365