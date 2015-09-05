خبراء عسكريون مصريون: دور محوري للإمارات في «إعادة الأمل»

أكد خبراء عسكريون واستراتيجيون مصريون الدور القوي والمحوري لقواتنا المسلحة ضمن عملية «إعادة الأمل»، وأشاد المدير السابق لمركز دراسات القوات المسلحة المصرية اللواء علاء عز الدين، بدور الإمارات في اليمن، مؤكداً أن دولة الإمارات مشهود لها بدعم الشرعية ومساندة الشعوب العربية بكل الوسائل الممكنة، متقدما بخالص عزائه وعزاء المصريين للإمارات حكومة وشعبا في استشهاد 45 من جنود الدولة البواسل الأبطال، وأوضح عز الدين أن الدولة مشاركة في قوات درع الجزيرة، وتشارك وبقوة في كافة الأزمات التي تواجه الدول العربية وخاصة الخليجية.

ورأى عسكريون مصريون أن الجيش الإماراتي متطور وقادر على حماية دولته ويشارك بقوة في حلحلة أزمات المنطقة، فضلاً عن سعيه جاهداً لتطوير قدراته العسكرية بصفة مستمرة لاسيما في ذلك التوقيت الذي تواجه فيه المنطقة برمتها خطر التفتيت من قبل مخططات دولية كثيرة ومعقدة تتعدد فيها الأدوات وتتضارب في بعض الأحيان من خلال تنظيمات وجماعات إرهابية تُدعم عسكريا من قِبل العديد من الجهات سواء الخارجية أو الإقليمية.