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فعاليات سعودية: الجيش الإماراتي أحد أبرز القدرات العسكرية في المنطقة

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فعاليات سعودية: الجيش الإماراتي أحد أبرز القدرات العسكرية في المنطقة فعاليات سعودية: الجيش الإماراتي أحد أبرز القدرات العسكرية في المنطقة

أعربت فعاليات سعودية وناشطون سياسيون عن تعازيهم ومواساتهم لعائلات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، مثمنين دور الامارات حكومة وشعباً وجهودها المخلصة في نصرة القضايا العربية ودعم التضامن الخليجي، على اعتبار أن العمليات العسكرية في اليمن فتحت عهداً جديداً للتضامن العربي، وأكدوا أن الجيش الإماراتي يعتبر أحد أبرز القدرات العسكرية في المنطقة.

وقالوا في تصريحات لـ«البيان» إن شهداء الامارات سجلوا بدمائهم وأرواحهم أروع الملاحم والبطولات الخليجية دفاعاً عن أمن المنطقة ومستقبلها وأمن شعوبها من العصابات الحوثية ومن يقف وراءها من قوى اقليمية تضمر الشر لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتسعى للعبث بأمن المنطقة من خلال محاولة السيطرة على اليمن الذي يمثل قلب العروبة والعمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون.

وقال المحلل السياسي إبراهيم ين نايف الرشيدي إن القوات الاماراتية سجلت مواقف عظيمة في حسم المعركة لصالح قوات التحالف العربي على الأرض ولقنت المتمردين الحوثيين ومن يقف خلفهم درساً لن ينسوه أبداً، مشيراً إلى أن الشهداء رسموا خارطة الطريق لنهاية سيطرة الحوثيين والقوى الاقليمية التي تدعمهم على اليمن وعلى مقدرات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الرشيدي أن الجيش الإماراتي يعد أحد أبرز القدرات العسكرية في العالم العربي ويمتلك قدرة فائقة على تغيير مسارات المعارك العسكرية وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة، مشيرا الى ان هذا ما فعله في اليمن وان بطولات الجيش الاماراتي ستظل عالقة في أذهان جميع أبناء اليمن والسعودية.

تأثير

ومن جهته أوضح الناشط السعودي بندر المطيري أن الامارات عودت الجميع على تقديم التضحيات من أجل أمتها العربية والإسلامية ووقوفها إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية .

وأما بدر بن عبد الله الشهري فقد اعتبر ان جيش الامارات لعب دورا حاسما في عملية «السهم الذهبي» التي حررت عدن من الميليشيات المتمردة.

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