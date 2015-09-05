«فاعل خير» والطفولة يهيمنان على مشهد التبرع في رأس الخيمة

شهدت المراكز التجارية وخيام الهلال الأحمر في رأس الخيمة تفاعلاً كبيراً من «فاعل خير» والأطفال للتبرع تجاوباً مع حملة «عونك يا يمن»، في وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

وتوافد الأهالي من أبناء الإمارة والمقيمين على صناديق التبرع للحملة، رافضين ذكر أسمائهم أو المبالغ التي تبرعوا بها في لفتة إنسانية ليست غريبة على أبناء الإمارات, لإغاثة أشقائنا في اليمن والوقوف بجانبهم في محنتهم، حيث ارتفع الإقبال من كافة الجنسيات والأعمار عقب صلاة الجمعة، وتنوعت المساعدات المقدمة ما بين المبالغ المالية والملابس الجديدة.

وشهدت حملة الهلال الأحمر في رأس الخيمة خلال الأيام الماضية تسابق الأطفال للتبرع بما تمَّ ادخاره داخل صناديق التبرعات في المدارس والمراكز التجارية منذ انطلاق الحملة، بالإضافة للخيام التي تستقبل التبرعات مثل الملابس والبطانيات.

وأوضح منصور النقبي مدير هيئة الهلال الأحمر برأس الخيمة، أن حملة «عونك يا يمن» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقيت إقبالاً وتجاوباً كبيراً من المواطنين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة، وكان حجم التبرعات العينية أكثر مما نتوقع، حيث تبرع أهل الخير بكميات كبيرة من البطانيات والملابس الجديدة الخاصة بالأطفال والنساء، مشيراً إلى سيطرة «فاعل خير» على أكثر المبالغ التي جمعتها صناديق الحملة، بالإضافة للشراكة مع الجهات الأخرى في المستشفيات وجميع الجمعيات الخيرية بالإمارة.