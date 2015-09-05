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"الشؤون الإسلامية": شهداؤنا البواسل تسابقوا لنيل أشرف المقاصد

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"الشؤون الإسلامية": شهداؤنا البواسل تسابقوا لنيل أشرف المقاصد "الشؤون الإسلامية": شهداؤنا البواسل تسابقوا لنيل أشرف المقاصد

تقدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بأسمى عبارات المواساة وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز للقيادة الرشيدة والقيادة العامة للقوات المسلحة وشعب الإمارات وأسر الشهداء، باستشهاد 22 من أبطال دولة الإمارات خلال تأديتهم للواجب الوطني في اليمن الشقيق، إعلاء لكلمة الله ونصرة للأشقاء في اليمن.

وأكدت الهيئة في بيان أن شهداءنا البواسل تسابقوا لنيل أشرف المقاصد وأنبل الغايات حين بذلوا دماءهم الطاهرة للذود عن الحق ليتبوأوا أرفع درجات الرضوان والفوز بصحبة الأنبياء في جنان الخلد مصداقاً لقوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»، فهنيئا لشهدائنا بالمجد الذي سطروه بدمائهم وبالفوز العظيم.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة «شهداؤنا مشاعل الحق ينيرون الدروب لأجيالنا القادمة، وقد تسابقوا لنيل أشرف المقاصد وأنبل الغايات حين بذلوا دماءهم للذود عن الحق»، وحث أسر الشهداء على الفخر بأبنائهم والتحلي بالصبر على فراقهم فالمؤمن صبور عند الابتلاء.

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