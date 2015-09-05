مغردون: شهداؤنا أهدوا العروبة مجداً لن تغيب شمسه

أعرب مغردون عن فخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الأبرار المخلصين لدينهم ووطنهم وقيادتهم والذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجل الشرف والمجد والتميز الإماراتي، وأكدوا أن شهداءنا أهدوا للعروبة مجداً لن تغيب شمسه وحملت معظم التغريدات عبارات التعازي للوطن المعطاء حيث تداول المغردون «عظم الله أجرك ياوطن»، وأضافوا من خلال مئات الملايين من التغريدات التي غص بها موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور إعلان نبأ استشهاد 45 من جنود الإمارات البواسل في المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» باليمن، بأن شهداء الوطن لا ينتمون لأسر معينة وإنما كل أهل الإمارات هم أسرهم فمصابهم واحد وكلهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أبنائه يوماً.

ساعات قليلة كانت كفيلة بأن يتربع وسم # استشهاد_جنود_الإمارات_البواسل على عرش الصدارة العالمية حيث تجاوز 637 مليون مشاهدة حول العالم، (حتى دفع الصحيفة إلى المطبعة)، وقدم المغردون عبارات الفخر والمواساة لذوي الشهداء سائلين الله عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته، وأعادوا التأكيد على فخرهم واعتزازهم بما يقوم به جنود القوات المسلحة البواسل في دعم الأشقاء باليمن، وجاءت بعض التغريدات مواسية وداعية الله بأن يربط على قلب كل أم وزوجة وأخت، وغرد فرسان الإمارات «ترجلوا شهداء عند ربهم بإذن الله، وأهدوا إلى العروبة مجداً لن تغيب شمسه وهكذا هم العظماء، ويا أرض اليمن ليشهد ما على ظهرك من بشر وحجر ومدر أن أبناء السعودية والإمارات والمقاومة أقسموا أن تبقي عربية، الشموخ رداء يرتديه الأبطال وها هم أبناء السعودية والإمارات يعانقون العزة في أجمل صورها، الأمجاد يصنعها العظماء لتفخر السعودية والإمارات بهؤلاء الأبطال الذين جسدوا معنى البيان المرصوص معاً، وأقسموا على الوفاء فنالوا شرف الأوفياء إلى جنات الخلد بإذن الله، وأنتم الأوسمة التي ستعتلي على صدورنا أنتم المجد وأنتم من ستقتدي بتضحياتكم الأجيال القادمة».

منازل

وغرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان «اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واغفر لهم وتقبلهم عندك واحشرهم مع النبيين والصديقيين والشهداء يا أرحم الراحمين»، فيما دونت منى غانم المري «من استشهد من قواتنا البواسل في اليمن فهم فداء للوطن، كلنا فداء لتراب هذا الوطن».

ودون ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات «علت مراتبهم عند ربهم ضحوا بأرواحهم من أجل الدين والوطن ونالوا الشهادة في يوم الجمعة، اللهم إنهم ذهبوا دفاعاً عن دينك فتقبلهم شهداء عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر»، ودونت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مستشهدة بآيات من القرآن الكريم «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، ودون الدكتور علي النعيمي «اليوم يعانق المجد أبناءنا من قواتنا المسلحة قوات العز والمجد وهم يذودون عن مستقبلنا ومستقبل أشقائنا، أبناؤنا من أفراد قواتنا المسلحة رفعوا لواء العز والشرف والمجد فارحمهم ربي برحمة الشهداء الأبرار»، وقال سلطان العميمي «لبوا نداء الوطن وأدوا واجبهم تجاهه ها هم أبناء زايد ورجال خليفته يوفون بعهودهم للأمة الإسلامية ووطنهم الغالي».

عيال زايد

وتفاعل أحمد خليفة «أبونا زايد، النار في القلب شابه وعيالك أصبحوا رجال، يأمر محمد بكل أبوهم يطلبون الشهادة»، في حين قال سيف إبراهيم النعيمي «يا أهل الإمارات لا تُشمتوا بنا الأعداء ولا الحاسدين، أروا الله وقادتكم من أنفسكم خيراً، حسبنا الله ونعم الوكيل»، وغرد محمد الكثيري «مضحين بالغالي والنفيس لقادتنا ووطننا الله أكبر، كلنا فداك يا وطن مهما فقدنا من شهداء كلنا شهداء لك يا وطن»، وجاءت مشاركة سعيد البلوشي «الإمارات تضرب أروع الأمثلة في مساندة اليمن مادياً وعسكرياً وسخرت إمكاناتها من أجل مساندة أهلها بالغالي والنفيس».

عظم الأجر

وشارك بو ذياب البلوشي «اللهم ارزقنا بما رزقتهم استشهاد جنود الإمارات البواسل»، وكتب تركي بن معمر «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله إخواننا الشهداء، عظم الله أجركم»، وشارك محمد مطر الشامسي «رخصوا أرواحهم تلبية لنداء الحق ونصرة إخوانهم في اليمن اللهم أنزلهم منزل الشهداء الأبرار»، وشاركت فاطمة المنصوري «اللهم نستودعك الجيش الإماراتي في أرض اليمن اللهم سدد رميهم واحفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم آمين».

بطولات وتضحيات

وقال عبد الناصر أبو علي «الله ينصر قوات التحالف على المخلوع صالح رأس الحية ونجله والحوثي المجوسي، والله يرحم شهداء الإمارات برحمته»، وبينت نوف الدماني «لكل زمن أبطاله، والتاريخ يكتب ولا ينسى، فسيكتب بطولاتكم ويخلد تضحياتكم.. طابت أرواحكم يا شجعان»، وشارك نواف بن مساعد «نعزي أنفسنا أولاً ثم نعزي الشعب الإماراتي الشقيق وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تقبلهم في هذا اليوم المبارك»، ودونت مريم «اللهم اربط على قلوب أمهاتهم وأسرهم وعلى شعب الإمارات»، وغردت خلود «أعان الله قلب كل أم فقدت ابنها وكل زوجة فقدت زوجها وكل طفل تيتّم ، صبّر قلوبهم يا الله»، وغرد عبيد الظاهري «ما نهاب الموت ونسجل وصايا والجيش نخبه بانتصارات وفتوح»، ودون عبد الله العبدوس «أمواتنا عرسان ما هم بأموات راحو ولكن راحو شلون ولوين سبع الجناين عقب سبع الإمارات من جنة الدنيا إلى جنة الدين»، ودون عمر الساعدي «عظم الله أجرك يا وطن»، وغرد سعيد المهيري «نفتخر بهم ونرفع رؤوسنا رجالنا في مواجهة عدو الدين والعروبة»، وبين حميد عبد الله «اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين وقوي موقف دولتنا ضد الظالمين وانصرنا على من عادانا».

ميدان العزة

وشارك يوسف البلوشي «خيمة عزاء واحدة ممتدة في أرض الإمارات لفراق الأخوه الأبطال وعزاؤنا أنهم ضحوا بأرواحهم نصرة لدين الله»، وتفاعل أبو سلطان الكندي «واعتلت مراتبهم عند ربهم ضحوا بأرواحهم من أجل الدين والوطن ونالوا الشهادة في يوم الجمعة»، وقال خالد سفران الغامدي «رحمهم الله هذا هو ميدان العزة استشهدوا من أجل إعادة الحق لأبنائه، شرف ليس بعده شرف اللهم تقبلهم فإنهم ضيوفك»، ودون بدر «اللهم احفظ جنودنا واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وامددهم من عندك وأيدهم بنصرك يا أكرم الأكرمين»، وغرد محمد رعاب محمد «تركوا أهلهم لأجل أهلنا تركوا أطفالهم لأجل أطفالنا تركوا أمنهم لأجل أمننا تركوا كل شيء لأجل كل شيء»، وجاءت مشاركة فطيم الكتيبي «الإمارات كلها حزينة كلنا حابسو دموعنا وقلوبنا ترجف يا رب ترحم وتعافي وتنصر أبطالنا يا رب»، في حين تفاعل سعود تميم الريامي « سيحدثنا الزمن بأن لعاصفة الحزم ثمناً رجالاً استشهدوا آثروا للدفاع عن شعب استغاث وبعزيمتهم ستمضي عاصفة الحزم».

فخر

ودون يحيى «كفو والله الرجال، ورحم الله جميع شهدائنا»، وشارك حمد «اللهم سدد رميهم وانصرهم على أعداء الديـن، اللهم احفظهم جميعاً براً وبحراً وجواً»، وتفاعل عبد الله التميمي «فخرنا كبير بجنودنا البواسل والدماء الزكية الطاهرة التي يضحون بها من أجل تحرير محافظات اليمن»، ودون ثاني بن عليان «نحزن على خسارتكم ولكن نهنئ أنفسنا بشهادتكم أنتم رجال يفخر بكم كل بيت إماراتي»، وقالت نواف فهد «هم خرجوا من أرض الإمارات وهي أرض البطولات»، ودون مبارك اليافعي «كم دعا لكم مظلوم وابتسم بكم مكلوم فأنتم هبة الله في الأرض لا خاب مسعاكم»، وشاركت وفاء أحمد «إن شاء الله آخر الأحزان يا إماراتي غالين هم لكن أرخصوا النفس من أجلك يا وطن»، ودونت الدكتورة عايشة بطي بن بشر «الله يرحمهم ويُغمد روحهم الجنة ويكتب لهم منزلة الأنبياء والشهداء في الجنة ويصبر أهليهم وذويهم».

قدر

وشاركت شمسة «كلنا نفديك بالدما نرويك، نفديك بالأرواح يا وطن»، وقال طلال الثييني «اللهم ارفع قدرهم واجعل مثواهم في عليين. يا شهيد مبروك بيتك الجديد فسحة وسرور يا رب»، في حين تفاعل ناصر بن علي «اللهم إنهم قد لبوا النداء وساروا على الجمر من أجل حماية عرض اليمن اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة»، وبين حامد عبدالرحمن «هنــيئًا لأبـطـال الإمـاراتِ إنَّهـم استُشهدوا في ساحِات الحقٍّ أسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء»، وتفاعل يوسف الروقي «يا طيبكم : يا عيال زايد دون الوطن تموتون»، وجاءت مشاركة حمد الناصري « هنيئاً لهم الشهادة دفاعاً عن الحقوق العربية ، وتضحيات هؤلاء الجنود البواسل فخر لنا جميعاً»، وتفاعلت شيخة مدونة «ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن أمن وطننا وخليجنا، ربي اغفر لهم وصبر ذويهم»، وغرد سيف الدرعي «استشهدوا دفاعاً عن الحق والشرعية وحماية أرض العروبة ولديننا وفي يوم مبارك اللهم ارزقهم الجنة يا رب، والرجال بالأفعال وها هم أبناء زايد يضحون بدمائهم من أجل ديننا وأمننا واستقرار الخليج، الإمارات لازالت تقدم وتقدم أبناءها فداءً لديننا الإسلامي ولأرض العروبة ولعز العرب»، وبين أحمد خليفة «أبونا زايد، النار في القلب شابه وعيالك أصبحوا رجال يأمر محمد بكل أبوهم يطلبون الشهادة»، وقال فيصل فرج العتيبي «أمن السعودية هو أمن الإمارات الشعب واحد والقيادة قيادة من كثر ما فينا أخوّة وصملات يتْسابقون أبطالنا للشهادة».

معدن أصيل

غردت وفاء عمر «اللهم انصر الجنود البواسل ووفقهم واحفظهم وارحم شهداءنا وألهمنا الصبر والسلوان»، وقالت شيما «يا كـبر الحزن ويا عُمق الفخر»، ودون سعيد البلوشي «المجتمع الإماراتي معدنه أصيل ومستعد لتقديم الدم والروح لدفع الكرب عن أشقائه تحت راية قيادته الحكيمة»، وبين بويوسف الزعابي «شهداء الوطن أنتم أدخلتم بقلوبنا قوة وزاد العزم فينا لنأخذ الثأر لكم بتحرير اليمن»، ودونت ميساء راشد غدير «لاحول ولاقوة الا بالله، اللهم تقبلهم وأفرغ على قلوب ذويهم الصبر، وانصر بلادنا وبلاد المسلمين على من عاداهم».

أبناؤنا: التحالف العربي سيدحر الإرهاب الحوثي

أكد شباب الوطن من المغردين الذين تفاعلوا مع وسم #استشهاد_جنود_الإمارات_البواسل، أنهم مستعدون ليفدوا الوطن بكل غالٍ ونفيس وجددوا الولاء المطلق للقيادة الرشيدة وأكدوا أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قادر على درح الإرهاب الحوثي، وأوضحوا أن استشهاد إخوانهم في اليمن لن يزيدهم إلا عزيمة وإصرار على دحر الإرهاب الحوثي وإعادة الشرعية والأمن والأمان لليمن الشقيق، حيث دون حمد العامري «لا نامت أعين الجبناء الحوثيين، سندحرهم بإذن الله، وكلنا فداء لهذا الوطن المعطاء ولخليفة»، فيما دون سهيل الشامسي «لن يزيدنا الأمر إلا إصراراً وعزيمة، شهداؤنا أحياء عن ربهم يرزقون، لهم من العهد أن نواصل على دربهم حتى النصر».

ودون الإعلامي محمد عبيد هلال «مهما كان حجم الألم والفقد، دماء شهدائنا الطاهرة الزكية لن تذهب هدراً، النصر آت بعون الله، وستظل راية الإمارات منصورة خفاقة، أبطال استشهدوا في ساحة الشجعان فرفعوا راية الولاء للدين وللوطن، اللهم تقبلهم بقبول حسن واغفر لهم»، وقال عارف عمر «اللهم أسكنهم فسيح جناتك وتغمدهم بواسع رحمتك وتقبلهم في منازل الصديقين والشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون»، وبين أحمد سعيد «هنيئاً لشهدائنا، حقاً بكم نفخر ونرفع رؤوسنا بكم رحمهم الله وتقبلهم شهداء».

عهد

ودون خالد «هم جنود العزة والكرامة عزاؤنا فيكم الشهادة بإذن الله موتة شموخ ولا وقوف متمايل»، وجاءت تغريدة محمد بن مصوي «عْيال زايد مجدهم مجدٍ تليد باسم العرب تقدموا بعيالهم عن كل دولة قدموا شهيداً دون العرب بأرواحهم وأموالهم»، وقال محمد «ننتظر الإشارة من عيال زايد وأرواحنا فداء لله والوطن ورئيس الدولة»، وغرد بدر صفوق «كي تصنع أمة عظيمة مكللة بالمجد والحب والرفعة عليك أن تهديها دمك كلما احتاجت لهذا وهذا ما فعل أبناء زايد»، وتفاعل سيف كميدش «رفرف يا علم في عالي السارية رفرف كلنا فداك وكلنا نموت دونك»، وبين نايف العامري «نعم العين تدمع لفراقكم لكن القلب فرح باستشهادكم اعلم يا حوثي لن نزداد إلا قوة».

للعلا عنوان

وقالت فطام الشامسي «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أدّوا الأمانة على أكمل وجه ورفعوا الرؤوس رحمهم الله وتقبّلهم من الشهداء»، وبين أحمد «الإماراتيون رجال وأهل نخوة وشهامة ، هم أهلنا وجزء مننا ، يحزننا ما يحزنهم ، عظم الله أجرهم ورحم ميتهم»، وبين أحمد بن علي «أقسمنا وأقسم جميع من يعيش على هذه الأرض بالله بحفظ الوطن والقيادة والتضحية بالغالي والنفيس لأجلك يا وطن»، وتفاعل سالم المزروعي «نعم نحن للعليا سنسعى في سبيل المجد ساقتنا المنايا»، وتفاعل الشاعر محمد عيضة «الفزعة الصادقة ما هي شعارات، الفزعة الصادقة قيمة ومعنى الله يرحم جنودك يا الإمارات كنتِ ودمتِ على العدوان معنا»، وشارك خلفان السلامي «والله كم نحن نفخر بشهدائنا وكم هو شرف عظيم الموت في فداء الوطن ونصرة إخواننا المسلمين».